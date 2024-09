Agenten reden Roksana's kat dood, maar kochten ook een nieuwe

Agenten hebben een nieuwe kat gekocht voor een 9-jarige meisje nadat collega's het dier in Borculo hadden doodgereden. Het slechtnieuwsgesprek knaagde behoorlijk aan de agenten, schrijft Omroep Gelderland.

"Afgelopen maandag hebben collega-agenten tijdens hun nachtdienst per abuis een kat overreden", vertelt wijkagent Sander Haan. "De volgende dag heb ik tijdens mijn dienst de chip uitgelezen op het bureau. Later op de dag ben ik met collega-wijkagent Martijn Schot naar het adres van de kat gegaan."

"Slechtnieuwsgesprekken zijn nooit de leukste berichten, maar dit was ook wel even bijzonder. We dachten van tevoren dat het om een mevrouw zou gaan en dat we dan zo weer klaar zouden zijn. Maar het bleek een meisje van 9 te zijn."

Ouders niet thuis

Roksana, eigenaar van kat May, bleek alleen thuis te zijn. "Mijn collega had de kat in een zak vast en ik zag hem de zak snel achter zijn rug verplaatsen. Maar waarschijnlijk had Roksana de zak al gezien, dus besloten we het toch maar te vertellen. "Ik zei: 'Ik heb toch wel slecht nieuws voor je. May is helaas overleden.'"

Volgens Haan was het meisje erg verdrietig. De agenten belden daarom de moeder van het meisje en probeerden haar wat te troosten voordat ze weggingen. De zaak bleef hen later echter nog bezig houden.

"Ik heb contact opgenomen met het lokale asiel en gevraagd naar de mogelijkheden. Vervolgens heb ik de moeder opnieuw gebeld en gevraagd of ze het ook een goed idee vindt als Roksana een nieuwe kat mag uitzoeken. Dat vond ze prachtig!"

Lijst met namen

Woensdag haalden de agenten Roksana in een politieauto om naar het asiel te gaan. Ze bleek al een hele lijst met nieuwe kattennamen te hebben bedacht. "Uiteindelijk heeft ze op onze kosten een kat mogen uitkiezen en wist ze gelijk een naam te geven die op haar lijstje stond: Charlie."

Roksana was volgens de wijkagent zichtbaar blij verrast. "Je kon het aan haar zien. Als ik naar haar uitdrukking keek, heeft het veel troost geboden. Haar oude kat komt natuurlijk niet meer terug, maar ze keek zo opgelucht. Ik kan het eigenlijk niet omschrijven. Je moet het gezien hebben.