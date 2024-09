Braziliaanse minister van Mensenrechten weg na beschuldigen van seksueel wangedrag

De Braziliaanse president Lula da Silva heeft zijn minister voor Mensenrechten ontslagen omdat die zich bij verschillende vrouwen schuldig zou hebben gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. Braziliaanse media noemen zijn collega-minister Anielle Franco als een van de slachtoffers.

"De president acht de positie van de minister niet meer houdbaar gezien de aard van beschuldigingen", zegt een regeringswoordvoerder. De president heeft aangekondigd de aantijgingen grondig te zullen laten onderzoeken.

Minister Silvio Almeida zou de vrouwen tegen hun wil hebben gekust en onzedelijk betast. Een van hen getuige over een incident uit 2019, waarbij haar onder haar rok in het kruis zou hebben gegrepen. Ook zou hij medewerkers hebben gekoeioneerd.

Almeida zelf ontkent iets fout te hebben gedaan. Hij noemt alle beschuldigingen "een campagne om mijn imago als zwarte man op een prominente positie te besmeuren". Hij zegt door het ontslag de handen vrij te hebben om de aanklachten te weerleggen.

'Daadkrachtig optreden'

In een reactie Franco prijst president Lula voor zijn "daadkrachtige optreden, steun en solidariteit". Franco is minister voor Raciale Gelijkheid in het kabinet-Lula. Voordien was ze net als Almeida een prominent activist.

Franco vraagt haar privacy te respecteren en wil niet uitweiden over haar eigen ervaringen met Almeida. Ze laakte pogingen "de slachtoffers de schuld te geven, zwart te maken, beschamen of onder druk te zetten om zich uit te spreken in een moment van pijn en kwetsbaarheid".