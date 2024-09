China stopt per direct met buitenlandse adoptie

China stopt per direct met internationale adoptie. Een specifieke aanleiding wordt niet genoemd, een regeringswoordvoerder zei alleen dat het besluit past in internationale trends.

China maakte buitenlandse adoptie in 1992 mogelijk. Sindsdien vonden zo'n 160.000 kinderen een nieuw gezin in het buitenland. Meer dan de helft van hen ging naar de VS.

"We zijn de buitenlandse regeringen en gezinnen dankbaar dat ze Chinese kinderen hebben willen adopteren, voor hun goede bedoelingen en de liefde en goedheid die ze hebben laten zien", zei de regeringswoordvoerder bij bekendmaking bij het besluit.

Eenkindpolitiek

Mogelijk heeft het besluit te maken met de demografische ontwikkelingen in China. Lang gold daar de eenkindpolitiek, waarbij ouders om overbevolking tegen te gaan verboden werd meer dan één kind te krijgen. Vooral meisjes leden onder dat beleid: het merendeel van de buitenlandse adopties waren meisjes.

De eenkindpolitiek werd in 2015 losgelaten omdat het geboortecijfer in het land niet houdbaar was. Tegenwoordig heeft China een van de laagste geboortecijfers ter wereld en doet het land er juist alles aan om vrouwen meer kinderen te laten krijgen. Twijfels over bijvoorbeeld baanzekerheid en de hoge kosten van kinderopvang maken dat echter moeilijk.

Lopende procedures geraakt

De VS heeft opheldering gevraagd over het adoptieverbod, omdat ook lopende adoptieprocedures erdoor getroffen lijken te worden. Volgens de VS worden enkele honderden gezinnen die klaar waren om Chinese kinderen te ontvangen getroffen door het besluit.

China geeft echter maar één uitzondering op het besluit: bloedverwanten van eerder geadopteerde kinderen komen nog wel in aanmerking voor hereniging met familie.

Nederland stopte in mei met nieuwe aanvragen voor buitenlandse adopties, omdat die uiteindelijk niet in het belang van de kinderen zouden zijn. De afgelopen jaren werden er meerdere misstanden bekend bij adopties uit het buitenland in het verleden.

Denemarken kondigde in januari een soortgelijk besluit aan nadat uit onderzoek was gebleken dat er in de adoptiesector veel sprake was van vervalste documenten en illegale procedures.