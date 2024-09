Surinaamse regisseur Pim de la Parra (84) overleden

De Surinaamse regisseur Pim de la Parra is vrijdag op 84-jarige leeftijd na een kort ziekbed overleden in Paramaribo. Dat meldt zijn familie op Facebook.

"Helaas is Pim gistermiddag overleden, in alle rust in bijzijn van zijn dochters Bodil en Nina weggegleden", schrijft zijn vrouw Margot. "Een groot inspirator. Heel veel mensen zijn hun filmcarrière begonnen bij en met Pim."

De la Parra maakte tientallen films. Hij beleefde in 1971 zijn grote doorbraak met de erotische film Blue Movie, over een man die na zijn vrijlating uit de gevangenis wil inhalen wat hij heeft gemist.

Minimal movies

Zijn film Wan Pipel (1976) wordt gezien als een van de belangrijkste Surinaamse speelfilms. Ook maakte hij films als Paul Chevrolet en de ultieme hallucinatie, Lost in Amsterdam en De nacht van de wilde ezels.

De la Parra gold in de jaren zestig als een grote vernieuwer in de Nederlandse filmwereld. Hij koos voor een lossere en meer realistischere stijl dan men hier gewend was, beïnvloed door door de Frans Nouvelle Vague met regisseurs als Godard en Truffaut.

"Die filmden gewoon op straat, midden in het leven. Dat was inspirerend. En doordat er handheld camera's op de markt kwamen en het negatief steeds beter in staat was natuurlijk licht te vangen, konden wij dat ook doen", legde hij eens uit aan de Filmkrant.

Het leidde uiteindelijk tot een werkwijze die hij minimal movies noemde: ongekunstelde speelfilms die met een minimaal budget in extreem korte tijd werden opgenomen om de spontaniteit van het project te vangen. Zijn werkwijze inspireerde veel andere filmmakers: zo was voor zijn eigen doorbraak in de jaren 60 Martin Scorsese geregeld huisgast bij De la Parra.

Oeuvreprijs

Na afronding van zijn opleiding aan de Filmacademie richtte hij in 1963 met medestudenten het filmtijdschrift Skoop op. Met Wim Verstappen begon hij ook zijn eerste productiehuis Pim en Wim en maakte hij vele films.

De filmmaker kreeg in 1991 een speciale prijs voor zijn oeuvre tijdens het Nederlands Film Festival in Utrecht. In 2021 werd hij in Suriname benoemd tot Officier in de Ere-Orde van de Gele Ster. Over het leven van Pim de la Parra werd in 2010 een film gemaakt, Parradox.

"De Nederlandse filmwereld zou er zonder regisseur Pim de la Parra heel anders hebben uitgezien", schreef de Filmkrant over zijn leven ter ere van zijn 80ste verjaardag.