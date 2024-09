Reijnders toe aan volgende rol in Oranje: 'Wil een bepalende speler zijn'

Dat rust nemen ging op vakantie wel gepaard met een korte evaluatie van het EK. Zijn eerste eindtoernooi eindigde in de halve finales. De conclusie van Reijnders? "Een halve finale op een EK is niet niets. Daar mogen we trots op zijn."

Van links naar rechts

De bij PEC Zwolle opgeleide Reijnders praat niet graag over zichzelf, maar liever over het team. "Natuurlijk wilden wij het EK winnen, maar dat is niet gelukt, dus dat is een mooi doel voor het volgende eindtoernooi."

Hij koestert de momenten met Oranje in Duitsland. "Het mooiste moment was toch wel na de winst tegen Turkije, toen we daar in Berlijn met de fans van links naar rechts gingen."

"Het was niet per se mijn beste wedstrijd, maar hoe we daar gestreden hebben als team en vervolgens de halve finales haalden, kun je wel stellen dat dat moment het mooiste was", blikt Reijnders terug op zijn voetbalzomer.