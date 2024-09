Geplaagd ruimteschip Starliner leeg teruggekeerd terug naar aarde

Het door technische mankementen geplaagde ruimteschip Starliner van Boeing is zonder bemanning teruggekeerd naar de aarde. Kort na 06.00 uur Nederlandse tijd landde het precies zoals gepland aan parachutes op de White Sands Ruimtehaven in New Mexico.

"Foutloos, prachtig", reageerde de NASA-commentator op de zachte landing. Of het ruimtevaartuig ook helemaal ongeschonden door de reis is gekomen onderzoeken technici op dit moment.

Kort na middernacht koppelde de Starliner los van het Internationale Ruimtestation ISS en begon de reis van zes uur terug naar de grond. Het ruimtestation vloog op dat moment op ruim 400 kilometer boven Centraal-China.

Heliumlek en andere defecten

De Starliner arriveerde in juni op het ruimtestation, voor wat oorspronkelijk was bedoeld als een achtdaagse missie van de twee Amerikaanse astronauten aan boord. Het was voor Boeing de eerste bemande vlucht naar het ISS. De VS wil dat dergelijke commerciële vluchten het werk overnemen van de spaceshuttle. Toen dat ruimtevaartprogramma in 2011 eindigde werd NASA voor bemande vluchten afhankelijk van de Russen.

Terwijl SpaceX van Elon Musk inmiddels al negen van dergelijke vluchten heeft uitgevoerd, werd de ontwikkeling van de Starliner geplaagd door problemen. De ontwikkeling van het ruimteschip liet vertraging op en proefvluchten kampten met technische problemen.

De eerste bemande vlucht van de Starliner naar het ISS was geen uitzondering: heliumlekken en defecte stuurraketten maakten het volgens NASA te gevaarlijk om de twee astronauten met de Starliner te laten terugkeren.

Gezichtsverlies

Vorige maand hakte NASA de knoop door en besloot de astronauten Suni Williams en Butch Wilmore pas in februari te laten terugkeren. Dat was een pijnlijk gezichtsverlies voor Boeing, omdat het bedrijf daarmee afhankelijk werd van de Space Dragon van concurrent SpaceX.

Voor NASA betekende het besluit een verandering in de personeelsplanning: een vlucht die eind deze maand naar het ISS vertrekt neemt twee astronauten minder mee zodat Williams en Wilmore in februari mee terug kunnen.

Williams gaf toe dat ze gemengde gevoelens had bij het klaarmaken van de Starliner voor vertrek zonder haar en Wilmore. "Het was bitterzoet om de simulatiepakken op onze plekken te zetten, maar we willen dat Starliner veilig thuiskomt."