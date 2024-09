Rolstoelbasketbalsters naar paralympische finale na spannende worsteling met Canada

Eerder op de avond speelden de mannen hun duel om de vijfde en zesde plek tegen Australië. Nederland verloor met 82-75 en eindigt de Paralympische Spelen van Parijs als zesde. Dat is een plek beter dan drie jaar geleden in Tokio, toen de rolstoelbasketballers als zevende eindigden.

Het Nederlands team verzekerde zich met de zesde plek wel van het behoud van de A-status. Het was een opsteker voor bondscoach Cees van Rootselaar, die zijn eigen functioneren na de zesde plek ook tegen het licht houdt. "Tuurlijk moet je kritisch zijn. Ik wil wel door maar dat is niet alleen aan mij."

Op den Orth stopt

"We waren allemaal graag voor een paralympische medaille gegaan, maar we wisten dat het veld heel sterk was. Maar we waren niet wie we konden zijn. Het was wel een fantastische ervaring voor de groep", zei Op den Orth, die zijn laatste wedstrijd voor het Nederlands team heeft gespeeld tegen Australië.

"In principe was dit mijn laatste wedstrijd. Het was super om te ervaren wat rolstoelbasketbal te bieden had. En nu ga ik mij focussen op andere dingen in het leven. Maar bellen mag altijd, ik heb hier vrienden gemaakt voor het leven."