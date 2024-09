Londen experimenteert met buslijn tussen Joodse wijken

In het noorden van Londen rijdt sinds deze week een directe buslijn tussen twee overwegend Joodse wijken. Wie met de bus van de ene naar de andere wijk reist, hoeft zo niet meer over te stappen in een hoofdzakelijk islamitische buurt. Het gaat om een proef op initiatief van de Londense burgemeester Sadiq Khan.

De Joodse gemeenschap in de Britse hoofdstad vroeg al jaren om de directe busverbinding, omdat er veel woon-werkverkeer is tussen de twee wijken. Ook scholieren reizen heen en weer tussen de buurten. Khan had in zijn herverkiezingscampagne eerder dit jaar beloofd om de buslijn te realiseren.

Hij zegt tegen de BBC dat de busverbinding urgenter is geworden door het toegenomen antisemitisme in Londen, en zegt geraakt te zijn door de gesprekken die hij de afgelopen tijd met de Joodse gemeenschap heeft gevoerd.

"Men is angstig door de enorme toename van antisemitisme sinds 7 oktober vorig jaar. Ik heb verhalen gehoord van gezinnen die bij het overstappen in Finsbury Park echt bang zijn omdat ze al eens belaagd of uitgescholden zijn."

Huis niet meer uit

Volgens de politie zijn er tussen oktober vorig jaar en juli dit jaar 2065 antisemitische incidenten in de stad geweest. Dat is een toename van bijna 280 procent.

"Er zijn ook verhalen van Joodse Londenaars die hun huis niet meer uit komen, omdat ze zich zo'n zorgen maken over hun veiligheid. Ik wil niet dat er ook maar een Londenaar zijn huis niet durft te verlaten omdat hij of zij het openbaar vervoer vreest", aldus Khan.

Vervoersmaatschappij Transport for London heeft omgerekend 3,7 miljoen euro uitgetrokken voor de directe busverbinding tussen de wijken Stamford Hill en Golders Green. Over een jaar wordt de proef geëvalueerd.