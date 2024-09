Mpox grijpt sneller om zich heen, Afrika komt met plan voor hele continent

Drie weken nadat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de opkomst van een nieuwe variant van het mpox-virus uitriep tot een internationale noodsituatie, is in Afrika een plan voor het hele continent gelanceerd om het virus tegen te gaan.

Met een bedrag van bijna 600 miljoen dollar wordt geprobeerd het aantal besmettingen van mpox terug te dringen. Meer dan de helft van dat geld gaat naar het bestrijden van het virus in veertien getroffen landen en het verhogen van de paraatheid in vijftien andere landen.

De rest van het geld is bedoeld voor operationele en technische ondersteuning. Hoe het plan gefinancierd wordt, is volgens Jean Kaseya, de directeur-generaal van het Africa Center for Disease Control and Prevention (CDC Africa), nog niet duidelijk.

Het plan richt zich behalve op vaccinatie, ook op toezicht en laboratoriumtesten. Alleen vaccineren is volgens Kaseya niet voldoende om de uitbraak tegen te gaan.

Recente cijfers

Ondertussen grijpt het virus steeds sneller om zich heen. Halverwege augustus werden nog 1400 vermoedelijke gevallen in een week gemeld. In de afgelopen week waren dat er 5466, waarvan er 252 zijn bevestigd. Uit de cijfers van CDC Africa blijkt dat in dezelfde week 26 mensen zijn overleden door mpox. Verreweg de meeste gevallen zijn geteld in Congo.

Sinds begin 2024 zijn vermoedelijk al 25.000 mensen besmet met mpox. Het aantal bevestigde gevallen ligt een stuk lager: 5549. Dat dat zo veel lager is, komt door de beperkte mogelijkheden om te testen in laboratoria. Volgens de officiële cijfers zijn dit jaar 643 mensen aan het virus overleden.

Zelden dodelijk

Het plan komt een dag nadat in Congo 100.000 vaccins waren aangekomen die gedoneerd zijn door de Europese Unie. Morgen wordt opnieuw een lading van die omvang wacht. Naar schatting zijn 3 miljoen vaccins nodig om het virus te bestrijden.

Congo heeft een versnelde goedkeuring voor het vaccin gegeven, maar het is nog niet duidelijk wanneer het land begint met vaccineren. Sekswerkers, binnenlandse vluchtelingen en volwassenen die nauw contact hebben gehad met een besmet persoon krijgen waarschijnlijk als eerste een prik.

Mpox begint vaak met koorts, hoofdpijn, spierpijn, gezwollen lymfeklieren, rillingen en moeheid. Na enkele dagen verschijnen er vlekken op de huid. Deze huiduitslag gaat over in blaasjes. De meeste gevallen zijn mild. De ziekte is, zeker in westerse landen, zelden dodelijk.