Italië verrast Frankrijk in Nations League, België wint 'thuisduel' van Israël

Frankrijk is in de eerste wedstrijd van de nieuwe editie van de Nations League in eigen huis met 1-3 verslagen door Italië. In het Parc des Princes in Parijs kwamen de Fransen, die op het EK in de halve finales van kampioen Spanje verloren, extreem snel op voorsprong, maar dat kwamen de Italianen knap te boven.

In dezelfde groep won België van Israël. In het Hongaarse Debrecen werd het 3-1.

Razendsnelle goal

Italië kende een behoorlijk dramatisch EK, met een roemloze uitschakeling in de achtste finale tegen Zwitserland. De Nations League-wedstrijd tegen Frankrijk was nog maar vijftien seconden bezig, toen een eerste tik alweer geïncasseerd moest worden.

Andrea Cambiaso liet de bal zomaar van zich afsnoepen, waarna Bradley Barcola er vandoor kon. Met een mooi en nonchalant krulschot maakte hij de 1-0.

Eigenlijk ging het in de fase daarna niet veel beter met de Italianen. Davide Frattesi raakte weliswaar nog de lat, maar Frankrijk was veel beter aan de bal.