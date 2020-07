Massale olifantensterfte in Botswana, oorzaak onbekend

De regering van Botswana ziet twee mogelijke oorzaken: vergiftiging of een nog onbekende ziekteverwekker. Vergiftiging, bijvoorbeeld door stropers, is onwaarschijnlijk omdat dieren die van de karkassen eten geen ziekteverschijnselen hebben.

Dr. Niall McCann van de Britse natuurbeschermingsorganisatie National Park Rescue zegt in Britse media dat hij nooit eerder zo'n massale sterfte heeft meegemaakt, behalve in tijden van extreme droogte.

In Botswana zijn in korte tijd honderden in het wild levende olifanten gestorven, mogelijk aan de gevolgen van een onbekende ziekte. Begin mei werden in de Okavango-delta vanuit de lucht 169 dode olifanten gezien. Halverwege juni was dat opgelopen tot meer dan 350.

McCann hoorde van getuigen dat dat sommige olifanten in cirkeltjes rondliepen. Dat kan op een aantasting van het zenuwstelsel wijzen, zei hij tegen The Guardian. Hij verwijt de Botswaanse regering dat die geen resten van omgekomen dieren in laboratoria heeft laten onderzoeken.

De autoriteiten in Botswana zeggen dat er wel degelijk laboratoriumonderzoek wordt gedaan. De resultaten worden binnen enkele weken verwacht.

In de Okavango-delta in het noorden van Botswana leven zo'n 15.000 olifanten, ongeveer 10 procent van de totale olifantenpopulatie in het land. Voor zover bekend, kennen buurlanden geen verhoogde olifantensterfte.