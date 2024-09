Italiaanse minister van Cultuur stapt op na rel over minnares

De Italiaanse minister van Cultuur Gennaro Sangiuliano is opgestapt na een rel rondom zijn minnares, die het land dagenlang in de greep heeft gehouden. Het verhaal heeft dan ook verschillende elementen die bij dit soort schandalen vaker aan de orde zijn.

In het kort: Sangiuliano kwam in de problemen toen ene Maria Rosaria Boccia, een uit Pompei afkomstige socialite en influencer, hem eind augustus op Instagram bedankte voor haar aanstelling tot "adviseur van de minister voor grote evenementen". Zo zou ze een rol kunnen spelen bij een ontmoeting van de ministers van Cultuur van de G7-landen, later deze maand in haar eigen Pompei (Italië is dit jaar voorzitter van de G7).

Het ministerie ontkende de benoeming, maar Sangiuliano gooide olie op het vuur door te beweren dat Boccia weliswaar zijn adviseur was, maar daarvoor niet betaald werd.