De Groot emotioneel na zeldzame nederlagen in finales: 'Doet pijn'

Gevraagd naar de reden waarom De Groot het niet wist bol te werken, vertelde ze dat vandaag vooral haar service niet liep. "Ik heb gister een knauwtje gekregen in de dubbel met mijn service. Ik denk dat het dichte dak mij erg in de war maakte met mijn opgooi."

Bij het inspelen op vrijdagochtend leek dat euvel verholpen en De Groot ging dan ook vol vertrouwen de finale in. "Het was weer helemaal goed, dus ik had er best wel veel vertrouwen in. De eerste set ging wel goed, dan is het wel jammer dat ik het toch kwijtraak in de tweede set."

Drie jaar geleden tijdens de Paralympische Spelen in Tokio veroverde De Groot wel goud, ten koste van Kamiji. In het hol van de leeuw, waar weliswaar geen toeschouwers welkom waren vanwege de coronapandemie, was de Nederlandse vooral op zichzelf aangewezen.

Familie en vrienden

In Frankrijk kon ze rekenen op flink wat steun van haar achterban en na de finale kon ze haar verdriet delen met haar ouders. Ondanks dat de aanwezigheid van haar familie, vrienden en supporters wat extra druk opleverde, kon ze er ook kracht uit halen.

"Ik denk dat het verzachtend werkt. Het geeft wel extra druk, maar iedereen was zo aan het meeleven. Als het iets verder weg is zoals in Tokio, is dat toch anders."

Ondanks de pijnlijke nederlaag besloot De Groot haar verhaal met een positieve noot. "Ik heb mijn best gedaan, meer zat er niet in. Dat is superkut, maar het komt wel goed."