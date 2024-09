Rechter stelt uitspraak over zwijggeld Trump uit tot na de verkiezingen

Een Amerikaanse rechter heeft de uitspraak in de zwijggeldzaak tegen Donald Trump uitgesteld tot na de presidentsverkiezingen. De kandidaat van de Republikeinen staat terecht omdat hij zwijggeld heeft betaald aan pornoactrice Stormy Daniels, met wie hij seks zou hebben gehad.

Trump is al schuldig bevonden in de zaak en zou op 18 september zijn straf te horen krijgen, maar hij had de rechter gevraagd om het vonnis uit te stellen. De uitspraak wordt nu verwacht op 26 november, drie weken na de verkiezingen. Eerder was de uitspraak al verschoven van juli naar september.

Trumps advocaten wilden inmenging van de rechter in de verkiezingsstrijd voorkomen. Ze betoogden dat het straffen van de presidentskandidaat in het heetst van de campagne neer zou komen op politieke bemoeienis. Trump hangt een celstraf van maximaal vier jaar boven het hoofd.

De rechter gaat mee in het argument van de advocaten. Hij zegt dat hij de uitspraak heeft uitgesteld om te voorkomen dat de procedure zou worden beïnvloed door de naderende presidentsverkiezingen. "Het Hof is een eerlijke, onpartijdige en niet-politieke instantie."

Hij vindt dat niet de suggestie mag worden gewekt dat een rechtbank een straf zou opleggen om een politieke partij of kandidaat te bevoordelen of te benadelen met het oog op een functie.

Manipulatie

Ook vroegen de advocaten om uitstel na een uitspraak van het Hooggerechtshof over de brede onschendbaarheid van presidenten. Het hoogste rechtsorgaan in de VS oordeelde in juli dat een president in zijn of haar ambtsperiode voor "officiële handelingen" immuniteit geniet en dat dat niet geldt voor "niet-officiële handelingen". De advocaten willen weten of de uitspraak van het Hooggerechtshof een vonnis in de zaak rond Stormy Daniels in de weg staat.

Het Hooggerechtshof sprak zich overigens niet uit naar aanleiding van de zwijggeldzaak, maar van de zaak tegen Trump waarin hij beschuldigd wordt van manipulatie. Hij zou pogingen hebben gedaan om de uitkomst van de presidentsverkiezingen in 2020 te manipuleren.

Zo wordt Trump ervan beticht dat hij verkiezingsfunctionarissen onder druk heeft gezet om de overwinning van Joe Biden ongedaan te maken. Ook blijft hij volhouden dat er is gefraudeerd met de stemmen. Trump heeft altijd tegengesproken dat hij iets verkeerds heeft gedaan.