Braziliaanse zanger Sergio Mendes (83), boegbeeld bossanova, overleden

De zanger was ook bij jongere generaties bekend. Dat was onder meer vanwege de in 2006 uitgebrachte versie van Mas que nada in samenwerking met de Amerikaanse band Black Eyed Peas.

Het gemoderniseerde nummer stond in veel landen hoog in de hitlijsten en kwam in Nederland op nummer 1 in de Top 40. In 2012 werd Mendes' lied Real in Rio gebruikt in de animatiefilm Rio, waarvoor hij een Oscarnominatie kreeg.

Zijn familie schrijft dat de zanger in november vorig jaar voor het laatst optrad "in uitverkochte en dolenthousiaste zalen" in Parijs, Londen en Barcelona. De Amerikaanse trompettist en producer Herb Alpert noemt Mendes "een extreem getalenteerde muzikant die de Braziliaanse muziek in al zijn verschijningsvormen op een elegante manier met de wereld deelde".