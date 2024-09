Militaire oefeningen in de Straat van Taiwan zijn het nieuwe normaal

Sinds president Lai's aantreden, heeft China de doodstraf gezet op wat ze noemen "fanatiek Taiwanees separatisme". Het gaat om mensen die onafhankelijkheid in woord en daad nastreven. De nieuwe Chinese strafmaten zijn niet van kracht in Taiwan, omdat Taiwan een eigen juridisch systeem heeft.

Het betekent wel dat Taiwanezen nog huiveriger worden om naar China of Hongkong te reizen. Een pro-Taiwanese post op sociale media zou al een gevangenisstraf op kunnen leveren. Taiwanese politici die voor meer Taiwanese onafhankelijkheid zijn, reisden sowieso al niet naar China.

Hereniging?

China ziet "hereniging" met het eiland Taiwan als een halszaak. Maar Taiwanezen zien daar steeds minder heil in, zoals ook blijkt uit de verkiezingsuitslag. Verreweg het grootste deel van de samenleving (meer dan 80 procent) is voor behoud van de huidige situatie, blijkt uit publieke opiniepeilingen. En zo snel mogelijk samengaan, met het China anno nu, dat wil maar 1 procent van de samenleving.

Er is ook een intergenerationeel verschil. De oudere generaties in Taiwan identificeren zich meer als onderdeel van een groot Chinees volk. Dat is veelal een historisch en cultureel gevoel, niet per se een verbintenis met de huidige machthebber van China, de Chinese Communistische Partij.

In die generaties zijn nog grote groepen die wel met China zouden samengaan, maar misschien niet als de Communistische Partij nog aan de macht is, of alleen als er bepaalde waarborgen worden gegeven.

Jongeren identificeren zich juist steeds meer als Taiwanees. En dat is een probleem voor China. Want dat maakt de kans op een vreedzaam samengaan, in Chinese ogen, moeilijker. Een jonge vader die we op straat spraken, verwoordde het zo: "Mijn vader zegt dat als we samengaan met China we een sterk land worden, maar ik ben meer voor Taiwanese onafhankelijkheid. Thuis praten we maar niet over politiek, dat levert alleen maar ruzie op."