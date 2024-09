Volledig Nederlands podium in Parijs op 100 meter, met Jong als winnares

Op de negende dag van de Paralympische Spelen in Parijs hebben Fleur Jong, Kimberly Alkemade en Marlène van Gansewinkel voor een volledig Nederlands podium gezorgd op de 100 meter sprint in de T64-klasse.

Tweevoudig wereldkampioene Jong (28) werd in 2021 nog vierde, maar snelde nu in 12,54 ongenaakbaar naar de titel. Alkemade (34), de nummer vijf van Tokio, kwam in 12,70 als tweede over de meet en regerend kampioene Van Gansewinkel (29) was dolgelukkig met brons (12,72).

Jong (wereldrecordhoudster met 12,35) had in Parijs al goud gewonnen bij het verspringen en Alkemade op de 200 meter. Van Gansewinkel had op die twee onderdelen de zilveren medaille gepakt.

Hoe werkt een 'blade' bij het atletiek? We zochten Fleur Jong en Joël de Jong op tijdens een training en voormalig para-atlete Marije Smits legt het uit. Bekijk het in de video hieronder.