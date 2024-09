Nederland pakt net achter VS paralympisch zilver in landenwedstrijd dressuur

De Nederlandse dressuurploeg heeft zilver gewonnen op de Paralympische Spelen van Parijs. De ruiters uit de Verenigde Staten waren met een score van 235.567 net wat beter dan Nederland (232.850) en veroverden het goud. Brons ging naar de Duitsers (223.751).

Voor Nederland kwamen Demi Haerkens op Daula, Sanne Voets op Demantur en Rixt van der Horst op Royal Fonq de baan op in de tuinen van Versailles.

Van der Horst was er in 2016 al bij toen Nederland brons pakte. Van der Horst en Voets wonnen met Frank Hosmar in 2021 ook al zilver. Vrijdag was Nederland het enige team dat in de buurt kwam van de Amerikaanse ploeg. Maar voor goud was het niet genoeg. Net als drie jaar geleden bleef het bij zilver.

Het goud voor de Amerikanen was uniek. Pararuiters zijn sinds 1996 actief op de Spelen en alle voorgaande titels bij de teams gingen naar Groot-Brittannië. In Parijs werden de Britten zesde.

Nederlandse medaillekansen op dressuurslotdag

Zaterdag, de laatste dag van het paralympische dressuurtoernooi, komen vier Nederlanders in actie op de individuele vrije kür. Demi Haerkens en Sanne Voets strijden in de IV-klasse om het goud, nadat ze donderdag in het individuele event al goud en zilver hadden gepakt.

Ook Annemarieke Nobel (I-klasse) en Van der Horst (III-klasse) klimmen nog eenmaal op hun paard voor een kür bij het Château de Versailles.