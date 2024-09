'Clubhuis' voor Nederlandse game-industrie verdwijnt: 'Doodzonde'

Peter Laanen, de bestuursvoorzitter van DGG, zegt de beslissing met pijn in het hart te hebben genomen. "Helaas zijn we nu gedwongen om onze deuren te sluiten, maar we kijken met voldoening terug op alles wat we samen hebben bereikt." Laanen zegt trots te zijn op de afgelopen 17 jaar.

De organisatie werd in 2008 opgericht en speelde naar eigen zeggen een cruciale rol in de groei en ontwikkeling van tientallen start-ups en gevestigde gamebedrijven. Meer dan 150 bedrijven hadden een kantoor in het pand. Die bedrijven kunnen daar gewoon blijven. Zij hebben eigen huurcontracten.

De komende maanden bouwt het bedrijf de activiteiten af, tot op 1 januari de deuren sluiten. Om te voorkomen dat het delen van kennis in de branche stopt, kijkt de Dutch Games Association of het zaken van DGG kan overnemen, zoals netwerklunches of mentorprogramma's.

Wereldwijd is het een sombere tijd voor de game-industrie. Veel mensen verliezen hun baan, verschillende studio's sluiten de deuren. De verwachting is dat er zeker tot 2025 nog meer ontslagrondes zullen volgen. Dat heeft onder meer te maken met inflatie, stijgende kosten en fusies binnen de sector.