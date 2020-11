Laatste vlucht vertrekt vanaf Berlijnse luchthaven Tegel

Airbus F-GKXP van Air France richting Parijs was vanmiddag het laatste toestel dat opsteeg van de luchthaven. Dat was een eerbetoon aan de eerste vlucht vanaf Tegel, zestig jaar geleden. Toen was een Air France-toestel de eerste commerciële vlucht die vanaf het vliegveld vertrok. De Airbus vertrok vandaag onder toeziend oog van veel medewerkers van het vliegveld en andere belangstellenden.

Vanaf de Berlijnse luchthaven Tegel is het laatste vliegtuig opgestegen. Het vliegveld dat in 1948 werd geopend en sinds 1960 commerciële vluchten uitvoerde, gaat dicht.

Tegel, dat 8 kilometer buiten het centrum van Berlijn ligt, is officieel vernoemd naar de Duitse uitvinder en ontwerper Otto Lilienthal. Het vliegveld was vroeger een testlocatie voor raketten en werd later door de nazi's gebruikt als trainingslocatie.

De vierde grootste luchthaven van het land was in de Koude Oorlog een belangrijke verbinding tussen West-Berlijn en West-Duitsland. Berlijn was verdeeld in vieren en elk deel had zijn eigen vliegveld. Tot 1990 konden alleen de luchtvaarmaatschappijen van bezettingsmachten Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten landen op Tegel.

Verouderd, maar geliefd

TXL, zoals de afkorting van de luchthaven luidt, was de laatste jaren een verouderd vliegveld. Na de Duitse hereniging in 1990 werd Berlijn de hoofdstad van het land. Daarmee nam ook het vliegverkeer van en naar Berlijn toe.

Tegel was onvoldoende toegerust op de grote passagiersstromen en de nieuwe jumbojets, waardoor Berlijners voor een internationale vlucht vaak moesten overstappen op onder meer de luchthaven van Frankfurt.

Tegel was onder reizigers geliefd vanwege zijn kleinschaligheid en locatie, vlak bij het centrum van Berlijn. In 2017 stemde een meerderheid van de Berlijners in een referendum nog voor het openhouden van de luchthaven. Maar volgens de gemeente was dat om juridische en financiële redenen niet mogelijk.

Door de opening vorige week van het nieuwe Berlijnse vliegveld Brandenburg, is Tegel niet meer nodig. De opening van Brandenburg liet jaren op zich wachten: volgens de eerste plannen zou de opening al in 2011 zijn, maar het project liep door schandalen en blunders flinke vertraging op en de kosten vielen miljarden euro's hoger uit dan begroot. Brandenburg komt in de plaats van de vliegvelden Tegel en Tempelhof, dat al in 2008 werd gesloten.

De gemeente Berlijn wil Tegel nu omvormen tot een onderzoekspark voor stedelijke ontwikkeling.