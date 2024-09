Kabinet-Schoof na 'intensief' overleg eens over eigen regeerprogramma

Het kabinet-Schoof is het na een uren durend overleg eens geworden over het regeerprogramma, een concrete uitwerking van het in mei gepresenteerde coalitieakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB. De plannen worden hoogstwaarschijnlijk komende vrijdag op een aparte persconferentie gepresenteerd.

De ministerraad op het Catshuis is doorgaans rond de middag afgelopen, maar nu kwamen de bewindslieden pas rond 17.30 uur naar buiten. De bewindslieden wilden weinig kwijt over de aard van het overleg.

Duurde langer dan verwacht

NSC-minister Uitermark van Binnenlandse Zaken sprak alleen over een "intensief gesprek". "Dat is ook nodig als je over belangrijke dingen beslissingen neemt", zei ze. "Het is niet nodig om dat hier nu nog een keer te doen." Ze erkende wel dat de ministerraad langer duurde dan verwacht.

PVV-minister Faber van Asiel en Migratie zei dat er "discussie" was geweest en dat "alle items" besproken zijn. "We hebben gewoon het regeerprogramma besproken. Daar wil ik het bij laten."

Waarborgen rechtsstaat

Faber wilde niet reageren op geruchten dat er onenigheid is tussen vooral PVV en NSC over strengere asielplannen. Ze benadrukte vooral dat er een akkoord is.

NSC hamert al vanaf het begin van de onderhandelingen over een kabinet van PVV, VVD, NSC en BBB op het waarborgen van de rechtsstatelijkheid. Dat betekent dat er geen maatregelen worden voorgesteld die niet kunnen volgens het Nederlandse recht.

Asielcrisis

PVV-minister Faber wil snel strengere asielmaatregelen en heeft in augustus al aangekondigd rond Prinsjesdag een "asielcrisis" uit te willen roepen. De opvang voor Oekraïners en asielcentra zitten overvol, er wachten nog 40.000 'nareizigers' op een verblijfsvergunning en er moeten nog veel uitgeprocedeerde asielzoekers worden uitgezet.

In het in mei gepresenteerde hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB staat dat er "direct" een tijdelijke Asielcrisiswet komt met maatregelen "om de acute asielinstroom en -opvangcrisis te bestrijden".