Zwaar vuurwerk gevonden in woning Alkmaar na aanhouding gewapende man

De politie heeft vanmiddag in Alkmaar een partij zwaar vuurwerk gevonden in een woning. Die vondst werd gedaan nadat de politie bij de woning een 31-jarige man had aangehouden omdat hij een vuurwapen bij zich had. Vanwege de vuurwerkvondst zijn vijftien woningen ontruimd.

De politie kreeg rond 14.00 uur een melding binnen dat er op straat een man was gezien met een vuurwapen. Eenmaal ter plaatse troffen agenten hem aan bij een woning aan de Lombardijeweg.

De man werd aangehouden en uit voorzorg werd ook de woning doorzocht. Daarop vond de politie het vuurwerk. Volgens een woordvoerder van de politie ging het om vuurwerk "met een explosieve kracht". "Ik weet niet precies wat het is, maar het zijn in ieder geval geen rotjes", zegt hij tegen NH. Volgens de regionale omroep is de woning van de verdachte.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is opgeroepen en uit voorzorg zijn omliggende huizen ontruimd. "Niet alleen voor de veiligheid van de bewoners maar ook zodat wij veilig te werk kunnen gaan", aldus de woordvoerder. Voor de bewoners is opvang geregeld door de gemeente Alkmaar.