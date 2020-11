Kamerlid Ellemeet wordt de nummer twee van GroenLinks

Kamerlid Corinne Ellemeet wordt de nummer twee op de kandidatenlijst van GroenLinks bij de verkiezingen van volgend jaar maart. De 44-jarige Ellemeet wordt maandagavond online door de partij gepresenteerd samen met de andere kandidaten. Na de verkiezingen wordt ze de rechterhand van partijleider Jesse Klaver, schrijft Trouw.

GroenLinks wil graag deel uitmaken van een volgend kabinet en Ellemeet moet daar een belangrijke rol bij spelen. Zo zal ze betrokken zijn bij de formatiebesprekingen als GroenLinks daaraan deelneemt.

Nu is Ellemeet nog woordvoerder zorg in de GroenLinks-fractie. Ze bracht een discussie op gang over het 'overbehandelen' van ouderen die tot veel controverse leidde. Bij de vorige verkiezingen in 2017 was vicefractievoorzitter Kathalijne Buitenweg de nummer twee van GroenLinks, maar die heeft in de zomer verrassend bekendgemaakt dat ze er volgend jaar mee ophoudt.

De linkse oppositiepartijen hebben al duidelijk gemaakt dat ze na de verkiezingen samen willen optrekken. Ze willen als 'links motorblok' samen het kabinet in, óf samen de oppositie in.