Schutter München kocht geweer bij wapenverzamelaar dag voor aanslag

Daarna probeerde de man om over het hek van het consulaat te klimmen, toen dat mislukte, brak hij kort in bij twee aangrenzende gebouwen. Vervolgens opende de Oostenrijker het vuur op vijf politieagenten in de buurt, aldus de Duitse autoriteiten. De verdachte werd doodgeschoten door de politie.

Motief

De autoriteiten gaan ervan uit dat de dader vanuit een antisemitisch of radicaal-islamitisch motief handelde en een terroristische aanslag had willen plegen op het Israëlische consulaat. Maar daar zijn nog geen concrete bewijzen voor gevonden.

Bij een inval in de woning van de dader en zijn ouders in Salzburg werden geen andere wapens of geradicaliseerd materiaal gevonden. Bij de veiligheidsdiensten stond de man bekend als islamist.