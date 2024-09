Met aangehaalde broekriem ontvangt China Afrikaanse leiders in Peking

Maar het zijn moeilijk te verifiëren bedragen. Ook zijn veel van de aangekondigde samenwerkings- en investeringsprogramma's eigenlijk niet nieuw.

Zo kondigde Xi gisteren aan dat voor de armste ontwikkelingslanden alle importheffingen worden afgeschaft. Maar in 2022 had China dat al voor 98 procent van alle producten gedaan. Hij noemde ook dat er 127 miljoen euro voor noodvoedselhulp beschikbaar zou worden gesteld. Maar dat is hetzelfde bedrag als bij het Forum in 2018.

China als leider van het 'Mondiale Zuiden'

FOCAC vindt ook plaats binnen een context waarin China zich sterker afzet tegen de westerse wereld, vooral Amerika. Peking benadrukt verbondenheid met het 'Mondiale Zuiden', een verzamelnaam voor ontwikkelingslanden, ongeveer wat vroeger de Derde Wereld heette. China begrijpt jullie situatie en samen staan we economisch en politiek sterker, is de boodschap.

Xi speelde in op de veelgehoorde kritiek in ontwikkelingslanden over neerbuigende westerse landen en de te hoge eisen van donorlanden en internationale financiële instellingen voor leningen. "De westerse manieren hebben ongekend veel leed veroorzaakt bij ontwikkelingslanden," zei hij in zijn speech.