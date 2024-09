Balsamo klopt Kopecky in eerste etappe Romandië, titelverdedigster Vollering achtste

Elisa Balsamo heeft de eerste etappe in de Ronde van Romandië gewonnen. De Italiaanse van Lidl-Trek was na 134 kilometer koers de beste in de massasprint. Ze versloeg wereldkampioene Lotte Kopecky, die tweede werd. Liane Lippert eindigde als derde.

Titelverdedigster Demi Vollering kwam als achtste over de streep, nadat ze haar Belgische ploeggenote Kopecky met een rap tempo op gang had gebracht in de sprint. De 20-jarige Nienke Vinke van Team dsm-firmenich PostNL eindigde als zesde.

De openingsetappe bracht de rensters van La Grande Béroche naar Lausanne, een tocht door het heuvelachtige westen van Zwitserland.

Mislukte vluchtpogingen

Geen van de vluchtpogingen hield stand. Elizabeth Holden van UAE Team Emirates en de Luxemburgse Christine Majerus probeerden het met veertien kilometer te gaan, maar ook zij werden ingerekend.