24.000 euro uit kluis Belgische scheepvaartpolitie gestolen

Uit een kluis van de Belgische scheepvaartpolitie in Zeebrugge is 24.000 euro verdwenen. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. De politie gaat uit van diefstal en houdt er in het onderzoek ook rekening mee dat het geld door een van de eigen medewerkers is ontvreemd.

De politiemedewerker die verantwoordelijk is voor de boekhouding van de kluis ontdekte de diefstal nadat hij van ziekteverlof was teruggekeerd. Of er na de diefstal nog geld in de kluis over was en hoeveel dan, is niet bekend.

Het geld dat in de kluis wordt bewaard, is afkomstig van zeevaarders die in de haven van Zeebrugge aanmeren en daar een verplicht visum aanschaffen om vrij door het land te reizen. De kosten zijn, afhankelijk van het land van herkomst, tussen de 25 en 100 euro. Die betalen ze contant aan de scheepsvaartpolitie.

Het geld wordt in een kluis bewaard en om de zoveel tijd naar de bank gebracht. "We proberen al langer om het proces te digitaliseren, zodat we niet meer naar de bank moeten en dus ook geen kluis nodig hebben", zegt een woordvoerder van de Belgische politie tegen de VRT.

Diefstal door eigen medewerker

De politie kijkt in het onderzoek ook naar de 130 medewerkers die op het bureau in Zeebrugge werkzaam zijn. Zo staat de kluis in een beveiligde omgeving en is het alleen mogelijk om de kluis met een toegangsbadge en cijfercode te openen.

"En daarom zou het zeker kunnen dat een van onze eigen mensen betrokken is, wat natuurlijk een regelrechte schande zou zijn. Ook voor de collega's", zegt de woordvoerder.

Een onderzoeksteam heeft de kluis onderzocht op sporen. Of er ook beveiligingscamera's hangen die beelden hebben gemaakt, is niet bekend.