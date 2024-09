Koeman niet geraakt door woorden Bergwijn: 'Heb geen problemen met hem'

Bondscoach Ronald Koeman is niet geraakt door de woorden van Steven Bergwijn in de Telegraaf. De aanvaller haalde uit nadat Koeman zijn transfer naar Saudi-Arabië geen sportieve keuze had genoemd.

Die woorden schoten bij Bergwijn in het verkeerde keelgat. Hij noemde de trainer 'ongeloofwaardig' en wil niet meer spelen in Oranje zolang Koeman bondscoach is.

"Die woorden raken mij totaal niet. Ik heb alleen gezegd dat ik de stap niet van sportieve ambitie vond getuigen. Meer heb ik niet gezegd. Of ik ongeloofwaardig word zo? Ik was pas ongeloofwaardig geweest als ik had gezegd dat het een sportieve stap was", zei Koeman in aanloop naar de Nations League-wedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina.

Kijk hier naar het interview met Koeman over Bergwijn: