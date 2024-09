Man die docent hogeschool aanviel ook verdacht van poging tot verkrachting

De man die eind mei een docent van de Fontys Hogeschool in Eindhoven belaagde in het schoolgebouw, wordt ook verdacht van een poging tot verkrachting. De vrouw kon ontsnappen en zo de verkrachting voorkomen, schrijft Omroep Brabant.

De Bulgaarse verdachte van 41 stond deze week voor het eerst voor de rechter. Hij blijft voorlopig vastzitten.

De man was eind mei op het terrein van de hogeschool. Wat hij daar deed, is onduidelijk. Toen hij de docent zag, duwde hij haar volgens het Openbaar Ministerie de wc in en eiste seks. De vrouw verzette zich en werd gestoken. Ze raakte daarbij lichtgewond.

Veiligheidsmaatregelen

Fontys laat aan Omroep Brabant weten dat het scholencomplex een "open leer- en werkomgeving" is waartoe iedereen vrij toegang heeft. Sinds het incident heeft de hogeschool maatregelen genomen om de veiligheid te verbeteren. Om wat voor maatregelen het gaat, wil de onderwijsinstelling niet zeggen.

Met de docent gaat het volgens een woordvoerder van Fontys naar omstandigheden goed. Ze is in de week na het incident weer aan het werk gegaan.

Geruchten

Na het incident ontstond er veel commotie op de school. Omdat politie en de school terughoudend waren met het delen van informatie, gingen er al snel geruchten rond dat de verdachte een student was en dat de twee ruzie hadden. Dat klopt niet, de verdachte en het slachtoffer kenden elkaar niet.

De man werd twee uur later aangehouden, toen hij werd betrapt op het inbreken bij een bedrijfspand in Eindhoven.