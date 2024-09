'Onverslaanbare' De Groot onderuit in paralympische rolstoeltennisfinale, Kamiji pakt goud

Rolstoeltennisster Diede de Groot is er niet in geslaagd in Parijs haar derde gouden paralympische medaille te veroveren. Na goud in het enkel- en dubbelspel in Tokio verloor ze vrijdagmiddag in de enkelspelfinale op het gravel van Roland Garros van de Japanse Yui Kamiji, 6-4, 3-6, 4-6.

Het is pas de derde nederlaag van De Groot in het enkelspel sinds ze in 2021 goud won bij de Spelen in Tokio. Het goud in Japan was aan het begin van een zegereeks die liefst 145 wedstrijden duurde. Aan die reeks kwam in mei van dit jaar een einde, toen ze verloor van de Chinese Li Xiaohui. Begin juli verloor De Groot ook al van Kamiji.

Herhaling van Tokio

De wedstrijd tussen De Groot en Kamiji was een herhaling van de finale van Tokio. Toen won De Groot in twee sets en net als toen werd ze flink getest door de Japanse.

De Nederlandse begon moeizaam tegen de nummer twee van de wereld, die haar een dag eerder ook al de baas was in het dubbelspel.

Kamiji brak de opslag van De Groot twee keer en liep snel uit naar een 4-1 voorsprong. De Groot richtte zich daarna op en won vijf games op rij om de eerste set naar zich toe te trekken.