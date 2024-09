19-jarige Bearman vervangt geschorste Haas-coureur Magnussen in Azerbeidzjan

Formule 1-coureur Oliver Bearman rijdt volgend weekend namens het team van Haas de Grote Prijs van Azerbeidzjan. De pas 19-jarige Brit vervangt in Bakoe de geschorste Kevin Magnussen.

Magnussen kreeg na een aanrijding met Pierre Gasly, afgelopen zondag in Monza, twee strafpunten op zijn licentie. De Deen staat nu op twaalf strafpunten en moet daardoor een schorsing van één race uitzitten.

Opvolger van Hülkenberg

Bearman is reserverijder bij Ferrari en Haas. De Brit maakte dit seizoen al zijn Formule 1-debuut, toen hij bij Ferrari Carlos Sainz mocht vervangen tijdens de Grand Prix van Saudi-Arabië. Volgend seizoen vervangt Bearman bij Haas de Duitser Nico Hülkenberg, die naar Sauber verkast.

Bearman, in 2021 Italiaans en Duits Formule 4-kampioen voor het Nederlandse Van Amersfoort Racing, maakte vorig jaar tijdens de Grand Prix van Mexico zijn trainingsdebuut in de Formule 1, toen hij in de eerste oefensessie meters mocht maken in de Haas.