Vanavond op tv: Bij Oekraïense troepen aan het front • Acties voor het vroegpensioen • Zorgen om de zorg in Limburg

De Oekraïense opmars op Russisch grondgebied

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is vandaag in Duitsland voor een overleg over militaire steun aan Oekraïne. Zelensky wil westerse wapens gebruiken voor aanvallen op doelen in Rusland. Ondertussen voeren Oekraïense troepen nog steeds aanvallen uit op Russisch grondgebied.

Vanavond een reportage uit het gebied waar het Oekraïense leger de aanval op Koersk uitvoert. We spreken militairen die deelnamen aan de eerste aanval, maar nu ook nog regelmatig de grens oversteken om hun collega's af te lossen. In eerste instantie was het Russische leger er totaal verrast: honderden militairen werden krijgsgevangen genomen. Maar nu is de tegenstand heviger, zeggen Oekraïense militairen. Het Russische leger probeert vooral met drones de Oekraïense opmars tot staan te brengen. We schakelen ook met verslaggever Gert-Jan Dennekamp die in Oekraïne is.