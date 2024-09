Vanavond op tv: Acties voor het vroegpensioen • Zorgen om de zorg in Limburg

Zorgen om de zorg in Limburg

De emoties in Heerlen lopen hoog op sinds de directie van het Zuyderland Medisch Centrum heeft besloten de spoedeisende hulp, het geboortecentrum en de complexe zorg de komende zes jaar over te hevelen naar de locatie In Sittard. Onacceptabel, vinden huisartsen en de burgemeester. Allemaal onnodige bangmakerij, zegt de bestuursvoorzitter die verzekert dat de zorg in Heerlen er alleen maar op vooruitgaat. Kamerleden namen deze week polshoogte in Heerlen om te kijken wie er gelijk heeft. Te gast is gezondheidseconoom Xander Koolman.