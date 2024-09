Ook buitenlandse fans juichen om historische zege San Marino: 'Alsof ze WK wonnen'

Voetbalfans in San Marino zullen een korte nacht hebben gehad na de historische voetbalavond van gisteren. Voor het eerst in 20 jaar wist San Marino weer eens een voetbalwedstrijd te winnen, met 1-0 van Liechtenstein.

Maar niet alleen de San Marinesi genoten. Ook Nederlander Freek van Pelt en Engelsman Paul Watson keken op de tribune hun ogen uit. "Ik heb mensen zien huilen, spelers vielen op hun knieën. Het leek alsof de wereldbeker werd gewonnen", aldus Watson.

Het is geen pretje om fan te zijn van San Marino, de nummer 210 (en laatste) op de wereldranglijst. Van de 176 wedstrijden in de historie werden er 171 verloren. De ploeg scoort amper en wint vrijwel nooit.

Maar dan was daar de Nations League-wedstrijd tegen Liechtenstein (FIFA-199), het land waarvan in 2004 het laatst werd gewonnen. Dat bood perspectief en lokte ook echte voetbalfans naar het nationale stadion in Serravalle.

'Tu, tu, tu, tu, San Marino'

"Wij waren in Italië voor het werk en wilden graag een wedstrijd zien", vertelt Van Pelt. "Italië speelde uit, maar San Marino was om de hoek. Voor 12 euro kochten we kaarten en we hadden er enorm veel schik in dat we naar San Marino-Liechtenstein gingen."

"We zijn namelijk al bij veel slechte wedstrijden geweest, maar deze categorie had ik nog nooit meegemaakt. In je achterhoofd zit dan wel dat het erg leuk is als ze nu eens zouden winnen."

De Nederlander zag zo'n duizend supporters op de tribune zitten. "Onder hen nog meer Nederlanders, ik denk een stuk of tien. De sfeer was goed en door de duizend man die er zaten werd er best aardig gezongen. Tu, tu, tu, tu, San Marino. Ik deed ook lekker mee."