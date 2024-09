Zeven jaar na dood frontman keert Linkin Park terug met frontvrouw

Zeven jaar na de zelfdoding van frontman Chester Bennington is de Amerikaanse rockband Linkin Park terug met nieuwe muziek en met een nieuwe zangeres.

De band heeft voor de 38-jarige Emily Armstrong gekozen. Bij het grote publiek is zij relatief onbekend. Zij was jarenlang leadzangeres van de band Dead Sara, die in de Verenigde Staten één keer in de hitlijsten terechtkwam met het nummer Weatherman in 2012. Daarvoor zong ze mee op het laatste album van rockgroep Hole. Recenter was ze onder meer gastvocalist in een nummer van Awolnation en schreef ze met haar band twee nummers voor Demi Lovato.

Nieuw album

De komst van Armstrong naar Linkin Park werd aangekondigd tijdens een concert in intieme setting in Los Angeles dat werd gelivestreamd. Overgebleven frontman Mike Shinoda zei blij te zijn terug te zijn en zette het nieuwe nummer The Emptiness Machine in waarna Armstrong zich bij hem voegde.

De groep kondigde direct een nieuw album aan. From Zero komt op 15 november uit. Na het nieuwe nummer zong Armstrong ook oude bekende nummers van de groep zoals Somewhere I Belong en Numb uit 2003.

De band zette ook een videoclip van The Emptiness Machine online waarin Armstrong prominent te zien is: