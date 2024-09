Wielrenner Bangma pakt zijn felbegeerde 'triple' in Parijs

Al vroeg in de wedstrijd ontsnapte Van de Pol aan het peloton. De Fransman Gatien Le Rousseau sloot aan en het duo sloeg een klein gaatje. Abraham besloot in het peloton te blijven en na ongeveer een kwartier fietsen kwam de Nederlander ten val.

Zadel kwijt

In een bocht raakte Abraham de fiets van een ander waarna hij de hekken in vloog. Hoewel hij er zelf ongeschonden uit leek te komen, was dat voor zijn fietst allerminst het geval. Niet alleen lag zijn ketting eraf, Abraham was ook zijn zadel kwijt. Op een neutrale fiets van de organisatie moest hij verder, maar het kwaad was al geschied.

Lange tijd was onduidelijk of Abraham überhaupt nog op de fiets was gestapt, maar bij de eerste doorkomst bleek de Nederlander van Eritrese afkomst nog te fietsen. Met een achterstand van 2 minuten en 46 seconden zat terugkeren in het peloton, laat staan de kopgroep met Van de Pol, er niet meer in. Wel wist hij op knappe wijze terug te keren in de top tien van de wedstrijd.

Van de Pol was zichtbaar geëmotioneerd na het behalen van zijn eerste paralympische medaille: