Nederland verrassend onderuit op WK Darts, Wales voor het eerst kampioen

Michael van Gerwen en Danny Noppert zijn er niet in geslaagd de halve finales te halen van het WK voor landenteams in Oostenrijk. het Nederlandse koppel werd verslagen door de Duisters Gabriel Clemens (PDC-32) en Max Hopp (PDC-34).

Nederland verloor met 2-1 van Duitsland. Na de twee individuele wedstrijden was de stand nog in evenwicht. Noppert verloor met 4-3 van Clemens, waarna Van Gerwen de stand weer gelijktrok door Hopp met 4-1 aan de kant te zetten.

De wedstrijd moest daarom worden beslecht met een dubbelspel. Daarin nam het Nederlandse duo een 2-0 voorsprong, om vervolgens drie legs op rij te verspelen. Het werd nog wel 3-3, maar in de laatste leg miste Van Gerwen een matchdart. Clemens sloeg namens Duitsland wel toe.

Beknelde zenuw

Van Gerwen was vermoedelijk niet topfit. Het was zelfs enige tijd onzeker of de nummer één van de wereld wel in actie zou kunnen komen, nadat hij zondagmorgen wakker was geworden met een beknelde zenuw in de rug. Na behandeling kon Van Gerwen toch de strijd aangaan.

Vier keer veroverde Nederland de titel op het WK Darts voor landenteams. Daarmee is Oranje samen met Engeland - dat het in de andere halve finale opnam tegen België - recordhouder.

De titel ging nu naar Wales, dat in de halve finales Duitsland versloeg en in de eindstrijd te sterk was voor Engeland. Wales werd in Oostenrijk vertegenwoordigd door Gerwyn Price (PDC-3) en Jonny Clayton (PDC-16).