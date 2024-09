Erasmus beperkt samenwerking met Israëlische en Palestijnse universiteiten

De Rotterdamse Erasmus Universiteit gaat voorlopig geen nieuwe samenwerkingen aan met Israëlische en Palestijnse universiteiten. Het besluit van het College van Bestuur volgt op een advies van de Adviescommissie Gevoelige Samenwerkingsverbanden. De Erasmus Universiteit is de eerste Nederlandse universiteit die zo'n besluit neemt.

"We zien in allerlei onderzoeken en internationale uitspraken dat het risico op mensenrechtenschendingen in Gaza op dit moment groot is", zegt professor Ruard Ganzevoort, voorzitter van de adviescommissie in het NOS Radio 1 Journaal. "Mensenschendingen druisen in tegen de kernwaarden van onze universiteit. Daarom moeten we voorkomen dat de universiteit, op welke manier dan ook, bij mensenschendingen betrokken raakt."

Daarnaast kan universitaire kennis voor militaire doeleinden worden gebruikt. Zo ziet de adviescommissie dat Israëlische en Palestijnse universiteiten veel goed werk doen, maar zich mogelijk ook bezighouden met onderzoek en activiteiten die rechtstreeks militaire kennis oplevert. "Bij dat soort samenwerkingen moeten we ons als universiteit afvragen of we daarbij betrokken willen zijn", zegt Ganzevoort.

Studentenprotest

De universiteit geeft met dit besluit enigszins gehoor aan protesten van studenten en medewerkers. Het afgelopen jaar werd er wekenlang geprotesteerd door pro-Palestijnse betogers op Nederlandse universiteiten, ook op de Erasmus Universiteit.

"We willen kritisch kijken naar de samenwerkingen, zeker naar aanleiding van alle gebeurtenissen in Gaza. Maar het moet wel zorgvuldig gebeuren en daar is onderzoek voor nodig", aldus Ganzevoort. Het College van Bestuur gaat in gesprek met de decanen over het uitstellen van de samenwerkingen.

Bestaande samenwerkingen blijven

De adviescommissie is ook van plan om alle bestaande partners van de universiteit onder de loep te nemen. Dat zijn er ongeveer tien. "Dat kost veel tijd. Om die reden krijgen nieuwe samenwerkingsverbanden voorrang, om te toetsen of het een goede en zuivere partner is", zegt de voorzitter.

De adviescommissie zegt dat er meer tijd nodig is om de al bestaande samenwerkingen te beoordelen. Wel zal dat de komende tijd nog gebeuren. Daarna zal er per samenwerkingspartner een advies komen.

In juni zeiden de rectoren van de vijftien Nederlandse universiteiten nog in een gezamenlijke verklaring dat ze niet van plan waren om de samenwerking met Israëlische instellingen stop te zetten. Sommige Nederlandse instellingen, zoals de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten en de Gerrit Rietveld Academie, schortten wel samenwerkingen op met Israëlische onderwijsinstellingen.