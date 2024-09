Tafeltennisser Montanus strandt in halve finales en gaat met brons naar huis

Tafeltennisser Jean-Paul Montanus is er niet in geslaagd om bij de Paralympische Spelen de finales van het enkelspel (klasse 7) te bereiken. In de halve finale moest de Nederlander het in Parijs afleggen tegen de Brit William Bayley (3-0).

Montanus gaat niet met lege handen naar huis en hoeft ook niet nog een wedstrijd om het brons te spelen. Allebei de verliezend halvefinalisten krijgen een bronzen medaille.

In Bayley had Montanus een geduchte tegenstander. De 36-jarige Brit won op de Spelen al goud in 2016 en zilver in 2012 en 2021. In de eerste game wist de Nederlander de Brit nog enigszins weerstand te bieden en ging het gelijk op.

Bayley trok de eerste game toch naar zich toe (11-7) en bleek toen los te zijn. De twee volgende games duurden respectievelijk zes en vijf minuten en gingen eveneens naar de Brit (11-6, 11-2).