Bergwijn haalt uit naar Koeman en trekt Oranje-deur dicht: 'Zo ga je niet met spelers om'

Steven Bergwijn heeft in De Telegraaf uitgehaald naar bondscoach Ronald Koeman en wil onder zijn leiding niet meer voor Oranje spelen.

De aanvaller zegt in de media te hebben vernomen dat hij door zijn transfer van Ajax naar Al-Ittihad niet meer wordt opgeroepen voor Oranje. Dat schoot bij Bergwijn in het verkeerde keelgat.

"Zo ga je niet met spelers om. Ik heb het altijd een eer gevonden om voor Oranje uit te komen, maar onder deze trainer wil ik dat niet meer. Met iemand die me bewust zo in de media neerzet, ben ik klaar."

'Moest het vanaf televisie vernemen'

Koeman uitte afgelopen dinsdag, tijdens een persconferentie voor de Nations League, kritiek op de overstap van Bergwijn naar Saudi-Arabië. Hij zei de overstap op 26-jarige leeftijd naar een competitie die sportief laag staat aangeschreven niet te begrijpen.

"In het geval van Steven spreekt uit deze stap op die leeftijd niet dat sportieve ambitie de boventoon voert", zei Koeman.

Dat vond Bergwijn 'jammer om te horen', zegt hij in de krant. "Als hij een betrokken bondscoach was geweest, had hij me eerst even gebeld. Nu moest ik het vanaf de televisie vernemen. Ik heb heel veel mooie momenten met de bondscoach meegemaakt, dus dan is dit te makkelijk en valt me dat van hem tegen. Zo ga je niet met je eigen spelers om. Als hij zo doorgaat, verliest hij zijn geloofwaardigheid."

'Competitie in Saudi-Arabië beter dan in Nederland'

Volgens de voormalig Ajacied is het niveau in de Saudische competitie helemaal niet zo laag als iedereen denkt. "Ik ga er in alle opzichten op vooruit en sta duizend procent achter mijn keuze."