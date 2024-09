Telegram-oprichter reageert op vervolging: 'Verrassend en ondoordacht'

Telegram-oprichter Pavel Doerov heeft voor het eerst op zijn vervolging in Frankrijk gereageerd. In een bericht op Telegram noemt Doerov het onderzoek van de Franse autoriteiten naar hem en de app "verrassend." Ook spreekt hij tegen dat Telegram een "anarchistisch paradijs" zou zijn.

De Russische techmiljardair werd vorige maand gearresteerd toen hij met zijn privévliegtuig vanuit Azerbeidzjan was geland op een vliegveld bij Parijs. De oprichter en topman van Telegram werd aangehouden vanwege een lopend onderzoek van de Franse cybercrime-eenheid en het nationale fraudebureau.

Doerov werd voor verhoor vier dagen vastgehouden. Hij heeft daarna een borgsom van 5 miljoen euro betaald en mag het proces in vrijheid afwachten. Wel geldt de voorwaarde dat hij in Frankrijk blijft en zich twee keer per week op het politiebureau meldt.

'Groeipijnen'

"Nadat ik in Parijs was aangekomen ben ik vier dagen lang verhoord door de politie. Er is mij gezegd dat ik persoonlijk verantwoordelijk ben voor het illegale gebruik van Telegram door anderen, omdat de Franse autoriteiten geen antwoord van Telegram kregen", zegt Doerov. Hij bestrijdt dat en zegt dat hij onlangs een "hotline" met Telegram had helpen opzetten om de dreiging van terrorisme in Frankrijk aan te pakken.

Daarbij vindt Doerov dat hij niet de aangewezen persoon is om onvrede van een land over Telegram aan te pakken. "Als een land niet tevreden is met een internetdienst, is het de normale gang van zaken om juridische stappen te ondernemen tegen de dienst zelf", schrijft hij. "Het gebruik van wetten uit het pre-smartphonetijdperk waarin een CEO beschuldigd wordt van misdaden gepleegd door derden op het platform dat hij beheert, is een ondoordachte aanpak."

En dat media Telegram een "anarchistisch paradijs" noemen, vindt Doerov onterecht. "Elke dag verwijderen we miljoenen schadelijke berichten en kanalen", zegt hij. De problemen die er toch zijn in de berichtenapp wijt de techmiljardair aan de groei van Telegram. Dat heeft geresulteerd in "groeipijnen die het voor criminelen gemakkelijker maakten om ons platform te misbruiken". Doerov noemt het zijn persoonlijke doel om de zaken op dit vlak aanzienlijk te verbeteren.

Verschillende nationaliteiten

De Amerikaanse website Politico had gemeld dat er ook een opsporingsbevel zou zijn voor de broer van Doerov, Nikolaj. Hij is medeoprichter van Telegram en zou in Frankrijk ook worden gezocht. Het is niet duidelijk of de Franse justitie weet waar Nikolaj Doerov verblijft. De arrestatiebevelen tegen de twee Doerovs zouden in maart al zijn uitgevaardigd.

Pavel Doerov werd in Rusland geboren, maar ontvluchtte het land na een conflict met de staat over het platform VK, een Russische variant van Facebook. Hij is samen met zijn broer ook oprichter van dat platform en weigerde om oppositiekanalen op VK uit te sluiten. Hij verhuisde naar Dubai en heeft volgens Franse media tegenwoordig naast de Russische ook de Franse nationaliteit en die van de Emiraten.