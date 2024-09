Nederland past exportregels aan voor ASML, nu in lijn met VS

Het kabinet scherpt de regels aan voor ASML voor de export van hoogwaardige chipmachines. Daarmee volgt Nederland voortaan de lijn van de regels de Verenigde Staten. Voor meer machines moet eerst een vergunning worden aangevraagd voor ze naar landen buiten de Europese Unie mogen worden gestuurd, zo heeft minister Klever voor Buitenlandse Handel bekendgemaakt.

Nederland ligt onder het vergrootglas omdat ASML een van de belangrijkste producenten van de nieuwe chipmachines is. "We hadden al een vergunningplicht voor zeer geavanceerde apparatuur voor de productie van chips. Gezien de technologische ontwikkelingen is het nu zo dat ook de oudere machines geavanceerdere chips kunnen maken dan voorheen", zegt Klever.

Het gaat om om chipmachines voor halfgeleiders, de zogenoemde deep ultra violet lithografische apparatuur. Europa en de Verenigde Staten vrezen met name dat China de chipmachines gebruikt om de Europese en Amerikaanse economie en defensie te ontregelen. "Ik neem deze beslissing voor onze veiligheid", zegt Klever. "Die geavanceerde chips kunnen gebruikt worden voor militaire toepassingen."

Als ASML zulke apparatuur naar China wil sturen, hakt het kabinet een knoop door over een vergunning. "Er is dus geen sprake van een exportverbod", benadrukt het kabinet.

Weinig verandering

ASML zegt in een reactie dat er weinig voor het bedrijf verandert en de exportregels van Amerika en Nederland "worden geharmoniseerd".