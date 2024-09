Australische zwembond ontslaat coach Palfrey vanwege aanmoedigen Zuid-Koreaan

De Australische zwembond heeft coach Michael Palfrey ontslagen omdat hij in aanloop naar de Olympische Spelen in Parijs een Zuid-Koreaanse zwemmer had aangemoedigd in een interview.

Palfrey gaf destijds bij Zuid-Koreaanse media aan dat hij hoopte dat Kim Woo-min goud zou winnen op de 400 meter vrije slag, waaraan ook de Australiërs Sam Short en Elijah Winnington meededen. Naast zijn werk voor de Australische ploeg begeleidde hij Kim in aanloop naar de Spelen.

Volgens de krant The Sydney Morning Herald droeg Palfrey de kleuren van het Australische team toen hij werd geïnterviewd door Zuid-Koreaanse journalisten. Ook zei hij "Go Korea".

On-Australisch

In een verklaring schrijft de Australische zwembond nu dat er afscheid van Palfrey is genomen vanwege "het schenden van zijn arbeidsovereenkomst" en omdat hij de reputatie van de bond "ernstige schade" heeft toegebracht. Hoofdcoach Rohan Taylor noemde de actie "on-Australisch".

De olympische titel pakken, lukte Kim overigens niet. Hij werd derde. Het goud ging naar Lukas Märtens uit Duitsland, Winnington eindigde als tweede. Short tikte als vierde aan.