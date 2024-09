Argentinië dendert ook zonder Messi en Di María door in WK-kwalificatie

Argentinië heeft in de kwalificatie voor het WK van 2026 zijn zesde zege in zeven duels geboekt. De wereldkampioen van 2022 en winnaar van de afgelopen Copa América was in Buenos Aires met 3-0 te sterk voor Chili.

Argentinië begon zonder de geblesseerde Lionel Messi en de gestopte Angel Di María, die voor het duel in het zonnetje werd gezet.

De thuisploeg kwam al vroeg in de tweede helft op 1-0. Alexis Mac Allister trof doel na een voorzet van Julián Álvarez en een overstapje van Lautaro Martínez.

Álvarez verdubbelde in de slotfase de marge met een heerlijke pegel, waarna invaller Paulo Dybala in de extra tijd voor het slotakkoord zorgde.

Argentinië fier aan kop

De Argentijnen staan na zeven duels op 18 punten en hebben 5 punten meer dan nummer twee Uruguay, dat bovendien een wedstrijd meer heeft gespeeld.

De eerste zes landen in de WK-kwalificatie plaatsen zich voor het WK en de nummer zeven speelt play-offs. Brazilië is op dit moment de nummer zes en kan nog in de gevarenzone terechtkomen.