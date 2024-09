IJsbaan Thialf voert helmplicht in na ongelukken met letsel

IJsbaan Thialf in Heerenveen gaat bezoekers verplichten om een helm te dragen op het ijs. Het ijsstadion kiest daarvoor "na een toenemend aantal incidenten met aanzienlijk letsel".

Thialf noemt de helmplicht een noodzakelijke stap om het risico op ernstig (hoofd)letsel te voorkomen en een veiligere schaatsomgeving te creëren.

Directeur Minne Dolstra zegt dat het merendeel van de schaatsers het gebruik van de helm toejuicht. "We zien steeds meer verenigingen die het dragen van een helm verplicht stellen en recreatieve bezoekers die het ijs betreden met een helm op." Volgens Dolstra gebeuren de meeste ongelukken onder recreanten, schrijft Omrop Fryslân.

Topsporters

Topsporters zijn deels uitgezonderd van de regel. In Nederland is een helm al jaren verplicht bij shorttrack, marathonschaatsen en massastart. Ook bij de teamsprint en ploegenachtervolging moeten schaatsers van de Internationale Schaatsunie (ISU) een helm dragen. Langebaanschaatsers kiezen zelf of ze een helm willen dragen of verenigingen stellen dat verplicht. IJsbaan Thialf wil zich niet mengen in het beleid van de ISU.

Langebaanschaatsster Femke Kok: "Als professionals zijn wij goed getraind en weten we hoe we hiermee om moeten gaan. Het is vooral enorm schrikken als we een minder ervaren sporter een harde klap zien maken." Ze vindt de helmplicht voor recreanten in Thialf een goed idee. "Een ongeluk zit in een klein hoekje."

Ook schaatsbond KNSB juicht de helmplicht in Thialf toe. "Als je schaatst, kun je vallen. Hoe drukker het is op het ijs, des te groter de kans op een valpartij. Vandaar dat dringende advies: draag een helm! Dat doe je niet voor ons, maar voor je eigen veiligheid."

De nieuwe regel gaat in op 23 september, bij de start van het nieuwe schaatsseizoen.