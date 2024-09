Sabalenka staat voor tweede jaar op rij in US Open-finale en treft Pegula

De eerste set verliep vrij voorspoedig voor Sabalenka, de nummer twee van de wereldranglijst. Maar in de tweede set ging het toch een stuk lastiger.

Sabalenka serveerde op een 5-4 voorsprong voor de winst, maar Navarro brak haar terug en sleepte er uiteindelijk ook nog een tiebreak uit. Daarin kwam de Amerikaanse op een 2-0 voorsprong, maar daarna nam de verliezend finaliste van het afgelopen jaar de regie over en pakte ze elk punt.

'Ze maakte mij kapot'

In de finale treft de Belarussin dus Pegula, die in drie sets de Tsjechische Karolina Muchová versloeg: 1-6, 6-4, 6-2.

Na de eerste set had de 30-jarige Amerikaanse tennisster niet het vertrouwen dat ze de eindstrijd zou halen. "Zij speelde ongelooflijk. Ze liet me eruitzien als een beginner,' zei Pegula. "Ik stond op het punt in tranen uit te barsten, want het was gênant. Ze maakte mij kapot."