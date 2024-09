Grote brand op industrieterrein De Meern

Op een industrieterrein in De Meern is vrijdagochtend brand uitgebroken in een bedrijfspand. De brandweer is groot uitgerukt en heeft opgeschaald naar 'zeer grote brand'. Grote rookpluimen zijn van veraf te zien.

De brand aan de Strijkviertel werd in de vroege ochtend ontdekt. Het bedrijfspand staat volledig in brand en de brandweer probeert overslag naar naastgelegen gebouwen te voorkomen.

De rook trekt richting de wijk Veldhuizen. Mensen in de buurt krijgen het advies ramen en deuren dicht te houden en hun mechanische ventilatie uit te zetten.

Op 26 augustus woedde er ook een grote brand op het industrieterrein aan de Strijkviertel. Daarbij ging een kantoorpand in vlammen op.