Wekdienst 6/9: Demonstratie bij de UvA • Uitspraak over uitstel rechtszaak Trump

Goedemorgen! Bij de Universiteit van Amsterdam wordt opnieuw gedemonstreerd tegen de samenwerking van de UvA met Israëlische onderwijsinstellingen en in New York besluit de rechter of de uitspraak in de zwijggeldzaak tegen oud-president Trump wordt uitgesteld.

Eerst het weer: in het noorden, midden en oosten is het opnieuw zomers warm met 25 tot 27 graden. In het noorden en oosten is er veel zon. In het zuiden en zuidwesten zijn er meer wolken en kans op een (onweers)bui. Later in de middag en avond is het overal weer droog.