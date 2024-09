Zaak Vlaardings meisje (10) te voorkomen? ‘Kind moet eerder worden geloofd’

De oplossing zit in voortdurend toezicht, wat er nu volgens Bruning 'onvoldoende is geweest'. "Bij twijfel moet iemand opstaan die zegt: ik ga dit tot de bodem uitzoeken. In dit soort zaken worden verantwoordelijkheden vaak doorgeschoven. Ondertussen staat het kind in de kou."

In het geval van het 10-jarig meisje begreep Bruning begreep dat jeugdbescherming niet binnenkwam, omdat de pleegouders niet wilden meewerken. "Dan wordt het heel ingewikkeld om toezicht te houden", zegt ze. "De pleegzorg zou toen extra goed kijken hoe het ging met het kind."

Trauma door uithuisplaatsing

In het geval van het 10-jarige meisje was het ouderlijk gezag van de biologische moeder beëindigd, waardoor het meisje niet terug naar huis kon. Maar dat is lang niet altijd het geval.

Bij veel kinderen kan de vraag gesteld worden of uithuisplaatsing altijd de beste oplossing is. Bruning: "Inmiddels weten we dat kinderen vaak niet op een stabiele plek komen, vaak worden doorgeplaatst, en trauma oplopen. Is dat dan beter dan het kind thuishouden waar de situatie ook niet optimaal is?"

Uit cijfers van het Nederlands Jeugdinstituut blijkt dat in 2023 in totaal 20.405 kinderen en jongeren in een pleeggezin verbleven, een afname van 1300 kinderen in vergelijking met 2022. Sinds 2019 daalt het aantal kinderen en jongeren in de pleegzorg geleidelijk. Volgens bijzonder hoogleraar Harder zijn er al jaren niet genoeg plekken voor kinderen die pleegzorg nodig hebben.

"De krapte in de jeugdzorg, maakt het wellicht moeilijker om kritisch te zijn op pleegouders. Het werven van pleegouders is lastig. Als er dan problemen spelen in een pleeggezin, dan is de drempel waarschijnlijk hoger om kinderen die mogelijk risico lopen daar weg te halen."

'Het is ingewikkeld'

Bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd kan melding worden gemaakt van incidenten bij pleeggezinnen. Daarmee is de situatie niet meteen voorbij. "Het is ingewikkeld", zegt Bruning.

"In verschillende tragische incidenten waar de inspectie eerder onderzoek naar heeft gedaan, kon het toch gebeuren dat ouders een andere werkelijkheid schetsten en dat hulpverleners daarin meegingen. Pleegouders zijn soms heel goed om de schijn op te houden. Maar op het moment dat de hulpverleners uit huis zijn, gebeuren soms de vreselijkste dingen."