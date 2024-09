Vader van 14-jarige schoolschutter VS opgepakt, 'wist dat zoon een wapen had'

De vader van de Amerikaanse tiener die woensdag vier mensen doodschoot op een middelbare school is gearresteerd. Colin Gray wordt onder andere verantwoordelijk gehouden voor de dood van de vier slachtoffers omdat hij wist dat zijn 14-jarige zoon een wapen bezat en dat toestond.

Colt Gray vermoordde op een school in de Amerikaanse staat Georgia twee scholieren en twee docenten. Daarnaast raakten er nog negen andere mensen, een docent en acht leerlingen, gewond. Naar verwachting zullen zij alle negen herstellen. Gray werd na de schietpartij aangehouden. Hij zal volgens het volwassenenstrafrecht worden berecht.

Dreiging op Discord

Vader Gray werd al eerder verhoord in verband met de daden van zijn zoon. Volgens de krant The Washington Post was de FBI een jaar geleden getipt over de vermoedelijke dader. Gray zou online hebben gedreigd met een schietpartij op een school op het gameplatform Discord.

De destijds 13-jarige jongen en zijn vader waren ondervraagd, maar er werd toen geen reden gezien voor een arrestatie. De politie zegt zelf dat ze geen steken hebben laten vallen, omdat er op dat moment niet genoeg bewijs was dat de Grays echt achter het Discordaccount zaten.

Uit verslagen die door de politie zijn vrijgegeven blijkt dat er ook geen aanleiding werd gezien voor inbeslagname van de wapens van het gezin. De vader van Gray vertelde de politie tijdens het verhoor dat er jachtgeweren in een kluis lagen en dat zijn zoon er geen toegang tot had.

35 schietpartijen

In de Verenigde Staten zijn scholen geregeld het doelwit van schietpartijen. Tot 11 juli registreerde CNN dit jaar 35 schietpartijen op scholen, waarbij zeventien doden vielen. De beschieting in Georgia was de eerste van het nieuwe schoolseizoen.